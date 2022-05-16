Соловьев русских об этом не предупреждал

Российские наёмники, приехавшие из России убивать украинцев на Донбасс, отказались воевать, когда увидели, какой ад творится на фронте.

Пушечное мясо

Изначально они рассчитывали, что украинская армия разбежится, и не будет особо сопротивляться.

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Но увидев, как ВСУ перемалывают их сослуживцев, россияне благоразумно вернулись в Россию и записали обращение, в котором заявили, что их «использовали не по назначению» и бросили на убой.

Теперь они жалуются, что у них нет денег доехать обратно домой на Камчатку и Сахалин.

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Прозрение

Понемногу до оккупантов начинает доходить, во что они ввязались.

8 лет по телевизору им рассказывали, что Украина сдастся за 3 дня. В реальности получилась бессмысленная мясорубка с тысячами погибших.

О таком Соловьев не предупреждал.

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