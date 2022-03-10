Соловьев, Скабеева, Киселев: Кабмин одобрил санкции против главных пропагандистов Кремля

Украинские власти тоже решили ввести санкции против российских пропагандистов. Минкульт составил список физических и юридических лиц России, в отношении которых должны быть введены санкции в Украине.

В список попали российские пропагандисты – руководители и журналисты, а также телеканалы.

Достойно внимания Роман Абрамович и еще 6 российских олигархов попали под санкции Британии

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко опубликовал часть санкционного списка, который будет введен в Украине.

"Эти списки и санкции должны быть рассмотрены СНБО и Президентом. Кроме того, их согласование позволит нам с таким же списком обратиться в ЕС и ввести зеркальные санкции", – отметил Ткаченко.

Российские пропагандисты:

Добродеев Олег Борисович, генеральный директор ВГТРК

Эрнст Константин Львович, генеральный директор "Первого канала"

Тюлин Владимир Владимирович, генеральный директор ООО "Акцепт", телеканал "Рен ТВ"

Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг"

Канделаки Тинатин Гивьевна, телеведущая, исполняющая обязанности директора канала ТНТ

Габрелямов Арам Ашотович, председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты Известия", генеральный директор и президент издательского дома "News Media"

Киселев Дмитрий Константинович, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня"

Миткова Татьяна Ростиславовна, заместитель генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ" по информационному вещанию, главный редактор Службы информации НТВ

Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор Russia Today

Скабеева Ольга Владимировна, телеведущая канала "Россия-1"

Соловьев Владимир Рудольфович, ведущий "Соловьев Live"

Среди юридических лиц бан ждет: Акционерное общество "Первый канал", Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (канал РТР), Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", АО "Газпром-медиа холдинг", Открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ", АО "Телекомпания НТВ", ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА", ООО "Акцепт" (телевизионный канал Рен ТВ), ООО "Национальный рекламный альнс", ООО "иви.ру ", ООО "НТВ ПЛЮС".