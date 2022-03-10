У список потрапили російські пропагандисти – керівники та журналісти, а також самі телеканали.

Варте уваги Роман Абрамович та ще 6 російських олігархів потрапили під санкції Британії

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко опублікував частину санкційного списку, який запровадять в Україні.

"Ці списки і санкції мають бути розглянуті РНБО та Президентом. Окрім всього, їхнє погодження дозволить нам з таким же списком звернутись до ЄС і ввести дзеркальні санкції", – зазначив Ткаченко.

Російські пропагандисти:

Добродєєв Олег Борисович, генеральний директор ВГТРК

Ернст Костянтин Львович, генеральний директор "Первого канала"

Тюлін Володимир Володимирович, генеральний директор ТОВ "Акцепт", телеканал "Рен ТВ"

Жаров Олександр Олександрович, генеральний директор АТ "Газпром-Медиа Холдинг"

Канделакі Тінатін Ґівіївна, телеведуча, виконуюча обов’язки директора каналу ТНТ

Габрелямов Арам Ашотович, голова ради директорів ВАТ "Редакція газети Известия", генеральний директор і президент видавничого дому "News Media"

Кісельов Дмитро Константинович, генеральний директор Федерального державного унітарного підприємства "Международное информационное агентство "Россия сегодня"

Міткова Тетяна Ростиславівна, заступник генерального директора ВАТ "Телекомпанія НТВ" з інформаційного мовлення, головний редактор Служби інформації НТВ

Симоньян Маргарита Симонівна, головний редактор Russia Today

Скабєєва Ольга Володимирівна, телеведуча каналу "Россія-1"

Соловйов Володимир Рудольфович, ведучий "Соловйов Live"

Серед юридичних осіб бан чекає на: Акціонерне товариство "Перший канал", Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (канал РТР), Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні", АТ "Газпром-медіа холдинг", Відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ", АТ "Телекомпанія НТВ", ВАТ "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "ЗВЕЗДА", ТОВ "Акцепт" (телевізійний канал Рен ТВ), ТОВ "Національний рекламний альнс", ТОВ "іві.ру", ТОВ "НТВ ПЛЮС".