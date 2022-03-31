Соловьев сообщил правду о бесчеловечном отношении к русским в Германии, – Лещенко

Россияне столкнулись с новыми реалиями, когда из-за войны против Украины от них отвернулся весь мир. Российский пропагандист Владимир Соловьев чуть ли не впервые в жизни сказал правду, когда рассказал об отношении к русским в Германии.

"Путин угрожает нам всем: сегодня Киев, завтра Варшава, послезавтра Берлин"

Российские пропагандисты публикуют сообщения о бесчеловечном отношении к русским в Германии, где их вроде бы не пускают к врачам. Об этом рассказал украинский журналист Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

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Лещенко сообщил, что пропагандист Соловьев распространил письмо якобы россиянки, в котором она пожаловалась на отношение к ней в немецкой больнице.

Это я была у врача в Германии. На дверях надпись: "Путин угрожает нам всем. Сегодня Киев, завтра Варшава, послезавтра Берлин. Остановите агрессора". Вот так это сегодня. Пошел к врачу и тебя с этим встречают,

– цитирует Лещенко неизвестное лицо из сообщения Соловьева.

Лещенко отметил, что неизвестно, является ли это жалоба реального человека. Но, по словам журналиста, парадокс в том, что Соловьев сообщает правду. Путин реально угрожает всему миру.

"Так же как написано на этом объявлении в приемной немецкого врача, так же может произойти в мире. Напав на Украину, Путин никогда бы не останавливался и не остановится.

Далее будет Варшава и Берлин и попытка перечеркнуть весь мировой геополитический порядок, который существует после Второй мировой войны. Поэтому, распространяя такие сообщения, Соловьев говорит правду", – резюмировал Лещенко.

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