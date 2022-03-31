"Путін загрожує нам усім: сьогодні Київ, завтра Варшава, післязавтра Берлін"

Російські пропагандисти публікують повідомлення про нелюдське ставлення до росіян у Німеччині, де їх начебто не пускають до лікарів. Про це розповів український журналіст Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

До речі Лещенко розбив фейк, що "Азов" начебто використовує синагогу в Умані як склад

Лещенко повідомив, що пропагандист Соловйов поширив лист буцімто росіянки, в якому вона поскаржилася на ставлення до неї в німецькій лікарні.

Це я була в лікаря у Німеччині. На дверях надпис: "Путін загрожує нам усім. Сьогодні Київ, завтра Варшава, післязавтра Берлін. Зупиніть агресора". Ось так це сьогодні. Пішов до лікаря і тебе з цим зустрічають,

– цитує Лещенко невідому особу з допису Соловйова.

Лещенко зазначив, що невідомо, чи це скарга реальної людини. Та, за словами журналіста, парадокс у тому, що Соловйов повідомляє правду. Путін реально загрожує усьому світу.

"Так само як написано на цьому оголошенні у приймальні німецького лікаря, так само може відбутися у світі. Напавши на Україну, Путін ніколи б не зупинявся і не зупиниться.

Далі буде Варшава і Берлін і намагання перекреслити весь світовий геополітичний порядок, який існує після Другої світової війни. Тому, поширюючи такі повідомлення, Соловйов каже правду", – резюмував Лещенко.

Дізнайтесь більше – Брифінг Лещенка за 31 березня: дивіться відео