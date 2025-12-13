Военный отреагировал на якобы приезд пропагандиста Соловьева в Покровск
- Российский пропагандист Владимир Соловьев якобы побывал в Покровске, хотя на видео, опубликованном россиянами, его не видно.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что Покровск остается под контролем Украины, несмотря на российскую пропаганду о его захвате.
Владимир Путин много раз грозился поехать в Купянск и Покровск вместе с иностранными журналистами. В итоге 12 декабря Купянск посетил не российский диктатор, а украинский президент, а в Покровске якобы побывал пропагандист Владимир Соловьев.
Интересно, что на линию соприкосновения россияне отправили не начальника Генштаба или другого командира, а пропагандиста. Как заметил в эфире 24 Канала военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк, если Соловьев попадет там в плен, это будет важным прецедентом.
Действительно ли Соловьев был в Покровске?
Россияне опубликовали видео на котором видно, как кто-то бегает по Покровску с нагрудной камерой. Пропагандисты утверждают, что это якобы Соловьев, хотя на кадрах его нет.
Если он действительно в Покровске, то лучшим вариантом было бы взять его в плен. Очевидно, тогда риторика "рупора" Кремля существенно изменится и война в Украине уже не будет для него "такой однозначной".
Это не более, чем российская пропаганда. В конечном итоге мы видим, что в Купянске не Путин с иностранными журналистами, а Президент Украины, Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. На этом вообще можем закрывать тему,
– подчеркнул военный.
Россияне действительно вкладывают большие средства в свою пропаганду, поэтому она имеет влияние, вызывает эмоции. Но подавляющее большинство тем – это лишь пропаганда, которая не имеет ничего общего с реальностью.
Обратите внимание! Владимир Соловьев является многолетним рупором кремлевской пропаганды. Он известен своими абсурдными и резкими заявлениями, которые никогда не сбываются. Например, летом 2025 года он говорил об "уничтожении Львова" и давал горожанам 24 часа на эвакуацию.
Более того, маловероятно, что Соловьев действительно побывал в Покровске. В городе очень сложная и опасная ситуация, там постоянно раздаются взрывы, дроны работают с обеих сторон. Скорее всего, его "приезд в Покровск" является лишь монтажом.
Ситуация в Покровске: смотрите на карте
Пропагандист мог сфотографироваться у въезда в город, а с нагрудной камерой бегал уже другой боец. Далее все это монтируют и создают очередной миф.
Последние новости из Покровска
- Владимир Зеленский заявил, что администрация Трампа верит в российскую пропаганду. В качестве примера, он привел информацию о якобы захвате Покровска и Купянска. Президент подчеркнул, что наши союзники должны оценивать ситуацию, глядя на карты и данные со спутников на карты и данные со спутников, а не на слова россиян.
- Подтверждением того, что Покровск остается украинским является видео, которое опубликовали штурмовики полка "Скала". На кадрах видно как они устанавливают флаг в центре города. Военные отметили, что несмотря на ложь россиян, мир должен видеть правду.
- Сегодня ситуация в Покровске является очень тяжелой. Россия перебросила туда 170 тысяч военных. Это четверть от всех вражеских сил, которые сейчас воюют в Украине. За время войны это самая большая группировка, которую сосредоточил враг на одном направлении.