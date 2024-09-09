"Повесить": Соловьев предлагает публичные казни молодых россиян, которые не поддерживают войну

Российская пропаганда уже давно перешла границу приемлемого в нормах того, что могут себе позволять СМИ. Построенная Кремлем машина эффективно "промывает мозги" россиянам годами и является инструментом ведения войны. Одно из лиц российской пропагандистской машины - Соловьев сделал новое жестокое заявление в отношении тех его сограждан, которые не поддерживают войну России в Украине.

В частности, Соловьев рассказал, что по его мнению следует делать с россиянами, которые не намерены поддерживать путинскую войну. По его словам, их следует вешать.

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Собственно отрывок из его передачи завирусился в сети. На видео Соловьев своими актерскими интонациями возмущается тем, что в России и оккупированном Крыму участились случаи диверсий.

"Если будут знать, что диверсанты в нашей стране подлежат уничтожению..25 лет – негодяй выдавал месторасположение систем ПВО в Крыму – повесить. Не расстреливать, а повесить. Жесткого", – прокричал Соловьев, а после этого сменил интонацию на мягкую и спросил "ну что вы, ну что вы".

Соловьев предлагает вешать россиян: видео

Россия страна-убийца

В сети обсуждают заявление Соловьева и говорят, что, вероятнее всего Россия таки дойдет до подобных методов.

"Рано или поздно Россия текущего состояния до этого дойдет. Если не к публичным казням, то к массированному неогулагу точно. В первую очередь, благодаря таким ярым пропагандистам", – отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

На самом деле, такая риторика не является абсолютной дикостью для россиян и чем-то новым. В России привыкли решать вопросы с непокорными для власти фигурами именно жестокими методами. И, если публичные повешения они, возможно, и не будут применять, потому что все же пытаются "играть" не только на внутреннего зрителя – россиянина, но и должны поддерживать по крайней мере какой-то имидж лояльности и остатки псевдодемократии для мира. То, задержания и заключения, жестокие избиения, убийства другими методами – Кремль использует активно.

Это знают все, а потому и невозможны в России любые митинги, протесты. Многие россияне понимая это просто покинули страну. И из-за желания остаться живыми и потому, что не могут смириться с мыслью принадлежности к такому "миру".