Sony Pictures приостанавливает деятельность в России
12 марта 2022 , 14:41Читати новину українською
Источник:Variety
Простые россияне все больше сталкиваются с санкциями Запада за вероломное вторжение своего государства в Украину. Скоро за "поребриком" будут снова смотреть только кино собственного производства.
Американская кинокомпания Sony Pictures объявила, что прекращает всю деятельность в России. Причина – вторжение в Украину.
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Исполнительный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерр в заявлении для сотрудников сообщил, что корпорация поддерживает "многие компании во всем мире, которые в это время приостановили свою деятельность в России".
В Sony Pictures приняли первые ограничения:
- компания отложила цифровые релизы своих проектов (фильма "Человек-паук. Нет пути домой");
- заморозила операции по дистрибуции контента на телевидении;
- ограничила доступ российским пользователям к аниме-сервису Crunchyroll.
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