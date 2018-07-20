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Sony выпустит лимитированную серию приставки PlayStation 4 Amazing Red

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PS4 Pro Amazing Red
PS4 Pro Amazing Red / Скриншот с видео

Компания Sony любит выпускать ограниченные издания PlayStation 4, чтобы отпраздновать запуск масштабных игр. Корпорация планирует выпустить серию эксклюзивных консолей PS4 Pro, которая будет приурочена выходу игры "Человек-паук".

Об этом сообщает Pingvin.pro.

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Разработчики уверены, что приставка завоюет сердца геймеров, которые кроме игр обожают еще и комиксы. Ведь геймпад с красным корпусом и белыми кнопками, триггерами и сток выглядят ярко и оригинально, а коробку украшает огромный логотип Спайдермена.

PS4 Pro Amazing Red

Ограниченная серия PS4 Pro Amazing Red будет поставляться в комплекте с игрой DLC City That Never Sleeps

Ограниченное издание PS4 Pro будет поставляться в комплекте с физической дисковой копией игры и DLC City That Never Sleeps. Sony назвала это издание Amazing Red, имея в виду уникальный дизайн. Стоит отметить, что консоль будет стоить 399 долларов (около 10 562 гривен) и приобрести ее можно будет уже с 7 сентября.

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Теги: Техно Гаджеты Игры Sony PlayStation
Источник: 24 Канал
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