Sony представила новый смартфон Xperia XZ3 на IFA 2018: обзор, цена

Сегодня, 30 августа, на выставке IFA 2018, которая проходит в Берлине, японская компания Sony представила свой новый флагманский смартфон Xperia XZ3. В основном новинка имеет схожие характеристики с предыдущим поколением устройств, но получила обновленный дизайн.

Дизайн Sony Xperia XZ3

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Sony Xperia XZ3 получил вытянутый 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880 x 1440 пикселей. Наибольший интерес представляет форма корпуса смартфона, ведь похоже, что Sony отходит от прямоугольных форм своих аппаратов, делая углы закругленными. Изменилась и спинка гаджета, получив сглаженные края, которые плавно "перетекают" в алюминиевую боковую рамку.

Sony Xperia XZ3 представили на IFA 2018

На первый взгляд Xperia XZ3 мало чем отличается от предшественника. Особенно сходство заметно с задней стороны, где точно так же расположена одна единственная камера, светодиодная вспышка, лазерный автофокус и сканер отпечатков пальцев. Выделяет новинку лишь небольшой вырез снизу под логотипом Xperia.

Sony Xperia XZ3 обновленный дизайн

Впереди Xperia XZ3 тоже похож на Xperia XZ2, но если присмотреться, то можно разглядеть более тонкие рамки вокруг дисплея и закругленные углы. Кроме того, судя по проемам под экраном, никуда не делись и фирменные стереодинамики.

Основные характеристики Sony Xperia XZ3

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"Сердцем" Xperia XZ3 стал флагманский процессор Snapdragon 845, который в паре с графическим ускорителем Adreno 630 обеспечит быстрое взаимодействие пользователя и устройства. Кроме того, смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и внутреннее хранилище на 64 ГБ, если вам такого объема встроенной памяти мало, то разработчики предусмотрели слот для microSD-карт.

Sony Xperia XZ3 получил новые функции взаимодействия пользователя со смартфоном

Xperia XZ3 получил основную одиночную камеру на 19 мегапикселей с поддержкой технологии Motion Eye. Кроме того, у камеры появилась поддержка искусственного интеллекта Xperia AI. Благодаря новой технологии девайс позволяет моментально запускать камеру при горизонтальном положении устройства. Благодаря этому вы сможете запечатлеть на фото все важные моменты и ничего не потерять. Фронтальная камера будет иметь разрешение 13 мегепикселей с поддержкой функций искусственного интеллекта. Поэтому ожидаем от Xperia XZ3 качественных снимков.

Sony Xperia XZ3 получил 13-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой искусственного интеллекта

Жизнеспособность Xperia XZ3 обеспечивать аккумулятор на 3 330 миллиампер часов. Среди прочего стоит упомянуть защиту от влаги по стандарту IP68, поддержку двух SIM-карт, порт USB Type-C, модуль NFC. Кроме того, Xperia XZ3 станет первым смартфоном, который "из коробки" будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie, которую скроют под фирменной оболочкой Xperia Home.



Sony Xperia XZ3 "из коробки" будет работать под управлением Android 9.0 Pie

Дата релиза и цена Sony Xperia XZ3

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Смартфон поступит в продажу уже в сентябре этого года. Сейчас, по предварительным данным, цена Sony Xperia XZ3 составляет 900 долларов (около 23 825 гривен).



Цвета Sony Xperia XZ3

Презентация Sony Xperia XZ3 – смотрите видео

Обзор Sony Xperia XZ3 – смотрите видео

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