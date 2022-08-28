Сообщают о взрывах под Мелитополем – предварительно, точечные удары по оккупантам

В оккупированном Мелитополе вечером 28 августа местные жители слышали громкие взрывы. По предварительной информации, ВСУ снова нанесли удары по захватчикам.

Взрывы слышны даже в соседних селениях. Об этом пишут местные телеграммы, информирует 24 канал.

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Что происходит в оккупированном Мелитополе

В городе местные жители слышали сильнейшие взрывы. По предварительной информации, наши защитники наносят новые удары по точкам российских захватчиков. В настоящее время ожидается официальная информация от ВСУ.

Какие взрывы слышат жители Мелитополя: смотрите видео

россияне пытаются сбить наш беспилотник

По словам городского главы Ивана Федорова, в северной части Мелитополя, в районе 24-го училища слышны вражеские автоматные очереди и взрывы.

Так громко, что слышно даже в соседних селениях – Тамбовце и Мирном,

– отметил мэр.

По предварительной информации, враг уже в течение 30 минут безуспешно пытается сбить наш беспилотник.

В Мелитополе раздаются взрывы: смотрите видео

В Мелитополе уничтожили одну из самых больших баз оккупантов

Украинские защитники нанесли российскому оккупанту удар. Наши воины уничтожили в оккупированном Мелитополе еще одну базу противника. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе разрушена одна из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит", – заявил Федоров.

Он добавил, что впоследствии предоставит более подробную информацию о потерях врага. Но уже сейчас можно сказать наверняка – оккупантам на украинской земле некомфортно и им здесь не рады.

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