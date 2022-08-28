Сообщают о взрывах под Мелитополем – предварительно, точечные удары по оккупантам
В оккупированном Мелитополе вечером 28 августа местные жители слышали громкие взрывы. По предварительной информации, ВСУ снова нанесли удары по захватчикам.
Взрывы слышны даже в соседних селениях. Об этом пишут местные телеграммы, информирует 24 канал.
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Что происходит в оккупированном Мелитополе
В городе местные жители слышали сильнейшие взрывы. По предварительной информации, наши защитники наносят новые удары по точкам российских захватчиков. В настоящее время ожидается официальная информация от ВСУ.
Какие взрывы слышат жители Мелитополя: смотрите видео
россияне пытаются сбить наш беспилотник
По словам городского главы Ивана Федорова, в северной части Мелитополя, в районе 24-го училища слышны вражеские автоматные очереди и взрывы.
Так громко, что слышно даже в соседних селениях – Тамбовце и Мирном,
– отметил мэр.
По предварительной информации, враг уже в течение 30 минут безуспешно пытается сбить наш беспилотник.
В Мелитополе раздаются взрывы: смотрите видео
В Мелитополе уничтожили одну из самых больших баз оккупантов
Украинские защитники нанесли российскому оккупанту удар. Наши воины уничтожили в оккупированном Мелитополе еще одну базу противника. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"В Мелитополе разрушена одна из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит", – заявил Федоров.
Он добавил, что впоследствии предоставит более подробную информацию о потерях врага. Но уже сейчас можно сказать наверняка – оккупантам на украинской земле некомфортно и им здесь не рады.
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