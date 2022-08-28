Сообщают о взрывах в Харькове: в городе – воздушная тревога

Вечером 28 августа в Харькове сообщили о мощных взрывах. В городе продолжается воздушная тревога.

Очевидцы заявили о пуске ракеты со стороны Белгорода. Об этом информирует 24 канал.

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россияне снова атаковали Харьков

Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова подтвердила удары по Харькову.

Возможно центр города. Всем в укрытие!

– отметила она.

Очевидцы утверждают, что по городу было нанесено 2 удара. В некоторых районах погас свет.

Чаще всего россияне бьют по Харькову из Белгорода. Ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.