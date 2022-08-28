Сообщают о взрывах в Харькове: в городе – воздушная тревога
28 августа 2022 , 20:24Читати новину українською
Вечером 28 августа в Харькове сообщили о мощных взрывах. В городе продолжается воздушная тревога.
Очевидцы заявили о пуске ракеты со стороны Белгорода. Об этом информирует 24 канал.
К теме Снаряд прилетел прямо в дом, погибла женщина: оккупанты обстреляли Золочев в Харьковской области
россияне снова атаковали Харьков
Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова подтвердила удары по Харькову.
Возможно центр города. Всем в укрытие!
– отметила она.
Очевидцы утверждают, что по городу было нанесено 2 удара. В некоторых районах погас свет.Обратите внимание! Чаще всего россияне бьют по Харькову из Белгорода. Ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.