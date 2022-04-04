Сообщение Чернигова с центром Украины восстановили, – командующий ОТУ "Север"

4 апреля 2022 , 20:26
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Командующий войсками оперативного командования "Север"

В Украине продолжают зачищать города и восстанавливать инфраструктуры после российского нашествия. В частности, это касается сообщения между Киевом и Черниговом.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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Сообщение между Черниговом и Киевом

Эту информацию подтвердил Виктор Николюк. По его словам, отныне по трассе через Гончаровское горожане и негабаритные авто с гуманитарным грузом могут добраться до Чернигова. Эту дорогу еще называют старым киевским путем.

Работаем дальше!,
 – добавили в заметке.

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Автор: Віта Свірневська