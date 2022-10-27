Как в Тернополе "минировали" вокзал, универмаг и соседние школы: Надал рассказал детали

О фейковых заминированиях по всей стране часто сообщают злоумышленники. 27 октября в Тернополе в полицию поступила информация о "минировании" вокзала и местного универмага.

Кроме того, сообщили также о заминировании школ поблизости. Спецслужбы проверили указанные объекты на наличие взрывчатки и доложили, что информация оказалась ложной.

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Детали фейковых сообщений о заминировании в Тернополе

Городской голова Тернополя Сергей Надал 27 октября около 11 часов рассказал, что в полицию поступило сообщение о возможном заминировании помещения железнодорожного вокзала, Центрального универмага и находящихся рядом образовательных учреждений. Он также добавил, что все службы, занимающиеся разминированием, уже находятся на месте событий.

Мэр города призвал людей временно не приближаться к названным объектам из соображений безопасности. Впоследствии эксперты определили, что "минирование" оказались чьим-то фейком.

Если увидели подозрительного человека или группу лиц или нашли незнакомый взрывоопасный предмет – сообщите по номеру 102.

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Оккупанты на Киевщине заминировали улей, однако людей спасли пчелы

Фантастическую историю о пчелах, спасших украинцев от гибели, рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, оккупанты, когда отступали с Киевщины, заминировали там один из ульев.

Однако за прошедшие полгода пчелки залили медом зажигатели взрывчатки. Из-за этого шпильки из нее не выскочили, когда владельцы открыли улей. Таким чудом украинцам удалось уберечься от теракта россиян.

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