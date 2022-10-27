Окрім того, повідомили також про замінування шкіл поблизу. Спецслужби перевірили вказані об'єкти на наявність вибухівки та доповіли, що інформація виявилася неправдивою.

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Деталі фейкових повідомлень про замінування у Тернополі

Міський голова Тернополя Сергій Надал 27 жовтня близько 11 години розповів, що у поліцію надійшло повідомлення про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу, Центрального універмагу та освітніх закладів, які розташовані поруч. Він також додав, що всі служби, які займаються розмінуваннями, вже перебувають на місці подій.

Мер міста закликав людей тимчасово не наближатися до названих об'єктів з міркувань безпеки. Згодом експерти визначили, що "мінування" виявилися чиїмось фейком.

Важливо! Якщо побачили підозрілу людину чи групу осіб, або знайшли незнайомий вибухонебезпечний предмет – повідомте за номером 102.

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Окупанти на Київщині замінували вулик, однак людей врятували бджоли

Фантастичну історію про бджіл, які врятували українців від загибелі, розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, окупанти, коли відступали з Київщини, замінували там один з вуликів.

Проте за пів року, які пройшли відтоді, бджілки залили медом запалювачі вибухівки. Через це шпильки з неї не вискочили, коли власники відкрили вулик. Таким дивом українцям вдалося вберегтися від теракту росіян.

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