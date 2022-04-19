Сообщества Мариуполя в соцсетях фактически находятся под контролем ФСБ

Все чат-группы, телеграмм-каналы и другие интернет-сообщества Мариуполя контролируют так называемые "волонтеры ДНР". Соцсети фактически находятся под наблюдением ФСБ.

Кроме того, оккупанты циничным способом разведывают персональные данные о мариупольцах. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 19 апреля.

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Все паблики (чат-группы, телеграмм-каналы, ФБ-группы) по Мариуполю по поиску родных, установке повреждений и прочее находятся под администрированием "волонтеров ДНР". Фактически – под контролем российских агентов ФСБ,

– пишет Андрющенко.

Оккупанты к тому же придумали хитрый способ, как вытащить из людей персональные данные. Они призывают мариупольцев искать своих родных через информационные ресурсы так называемой ДНР.

Для "осуществления поиска" люди должны предоставить персональные данные, учитывая свое местонахождение. Также мариупольцы должны указать данные о лице, которое ищут и его последнее местонахождение.

Впоследствии оккупанты анализируют все данные и проводят чистку среди населения.

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