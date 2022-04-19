Окрім того, окупанти цинічним способом вивідують персональні дані про маріупольців. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 19 квітня.

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Усі пабліки (чат-групи, телеграм-канали, ФБ-групи) по Маріуполю щодо пошуку рідних, встановлення пошкоджень та інше, знаходяться під адмініструванням "волонтерів ДНР". Фактично – під контролем російських агентів ФСБ,

– пише Андрющенко.

Окупанти до того ж вигадали хитрий спосіб, як витягнути з людей персональні дані. Вони закликають маріупольців шукати своїх рідних через інформаційні ресурси так званої ДНР.

Для "здійснення пошуку" люди мають надати персональні дані, враховуючи своє місцеперебування. Також маріупольці повинні вказати дані про особу, яку шукають та її останнє місцеперебування.

Згодом окупанти аналізують всі дані та проводять чистку черед населення.

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