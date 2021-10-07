Сообщили о бомбе: пассажирский самолет экстренно сел в Турции
Источник:AirportHaber
Пассажирский самолет 7 октября экстренно сел в Турции из-за сообщения о бомбе на борту. Пришлось проверять всех пассажиров.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Jazeera Airways летел из Кувейта. Однако из-за угрозы взрыва экстренно сел в аэропорту Трабзона.
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Бомбу не нашли
Когда рейс приземлился, на место прибыли бригады правоохранителей. Пассажиров вывели из самолета. Сам лайнер и людей осмотрели.
После проверки пришли к выводу, что информация о бомбе была недостоверной.
В Турции экстренно сажали еще один самолет
Накануне, 6 октября, самолет авиакомпании Emirates Airlines экстренно сел в аэропорту Стамбула. Причина – оказание медицинской помощи пассажирке, которая перенесла инфаркт во время полета, сообщает TRT Haber.
Кстати, лайнер A380 является самым большим пассажирским самолетом в мире. Он летел из Лондона в Дубай. Когда пассажирке резко стало плохо, пригласили экстренную посадку. Самолет тогда находился в воздушном пространстве Турции.
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