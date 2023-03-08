Соперничество между США и Китаем переходит на новый уровень

Китайцы решили поднять ставки. За последние дни они не сказали ничего нового, но тон явно стал резче.

Китай почувствовал важный момент

Министр иностранных дел Цинь Ган прямо провел параллель между военной помощью нам и поддержкой США Тайваня. Это и так было понятно, но раньше прямым текстом китайцы это не говорили.

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Более того, китайский лидер теперь говорит о желании Запада во главе с США сдерживать Китай, а Цинь Ган обвиняет американцев в желании создать еще одно "НАТО" в Азии.

Вывод очевиден – Китай почувствовал момент, когда соперничество с США уже не просто не может быть скрытым – оно становится отличительной чертой мира. Все, что будет происходить, или не будет происходить в мире будут рассматриваться через призму этого соперничества. В том числе и нашу войну с Россией. Причем связывание Китаем военной помощи нам и Тайваню – это только верхушка айсберга.

На наших глазах и довольно скоро будет происходить разграничение Запада и Востока, а Евразии – на Европу и Азию. Россия может быстро двигаться в китайскую сферу влияния: там все больше китайских машин, идет "юанизация" экономики и даже депозиты уже в юанях предлагают.

Какая Россия нужна Китаю

Китай попытается "застолбить" за собой Россию и Казахстан как ресурсную базу во всех смыслах, а Беларусь – как площадку влияния, этакий кусочек Азии в Европе.

О последствиях можно говорить долго, но для нас это создает немало вызовов и рисков.

Во-первых, Китаю нужна слабая Россия, но "сдать" ее отнюдь не выгодно. Многие европейские страны очень зависят от экспорта в Китай, и поднятие им ставок может создать вызов для солидарности Запада. Особенно на фоне президентской кампании в США, где тема Китая станет одной из основных.

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Владимир Путин это, кстати, тоже хорошо понимает. Для него президент типа Дональда Трампа – единственное спасение от китайской кабалы, хотя это может быть слишком поздно и Китай съест его "живьем". Это, конечно, не создаст пространство к востоку от нас более дружественным. Россия превращается из игрока в того, кем играют, а мы будем частью этой игры, главное, чтобы это была наша игра.