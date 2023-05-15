Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. На самом деле Эрдоган был очень близок к победе еще в первом туре.

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Эрдогану нужно искать резервы

Фейгин отметил, что в ситуации с выборами в Турции не работает чистая арифметика. Мол, если в первом туре большинство голосов набрал Эрдоган, то так будет и во втором. Оппозиция в Турции объединена и главный соперник действующего президента Кылычдароглу может перетянуть себе голоса других кандидатов.

Явка на выборах – около 90%. Резерва нет. Не может же прийти 100%, потому что есть больные, те, у кого нет желания голосовать. Многие говорят, что резерв есть в голосовании эмигрантов, в крупных турецких общинах в Европе, в других местах, хотя за кого они проголосуют – тоже открытый вопрос,

– заметил российский правозащитник.

В таких случаях может включить эффект соблазна изменить все. Эрдоган у власти 20 лет. Однако, хотя его и называют диктатором, у него есть политические заключенные, демократия Турции намного лучше, чем в России. Там никогда такого не было, даже при Ельцине.

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У Кылычдароглу не будет хороших отношений с Москвой

Риторика Кылычдароглу такова, что хороших отношений с Москвой у него не будет. Тем более, он уже говорит о том, как Россия вмешивается в выборы. Вектор Турции при Кылычдароглу развернется на Запад. Оппонент Эрдогана является прямым политическим наследником Ататюрка с ориентированностью на Евросоюз и США.

"Такая парадигма ведет к большему конфликту с Москвой. Запад не позволит быть таким дуальным, сейчас война, надо определяться. С этой точки зрения вопрос стоит очень и очень остро, потому что это не только смена кандидатов – одного действующего президента, долгие годы находившегося у власти, на другого", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

Это приход человека с совершенно иной политической ориентацией. Фактически Эрдоган и Кылычдароглу являются представителями двух разных миров. В частности, Эрдогана поддерживают ценители традиционных исламских ценностей, а вот поклонниками Кылычдароглу являются представители так называемой урбанистической Турции.

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