Сопротивление украинцев на оккупированных Россией территориях ломает планы России, – ISW

Сопротивление украинцев на временно оккупированных территориях разрушает планы России по аннексии и полномасштабному админконтролю.

Проукраинские настроения мешают россиянам

Об этом говорится в выводах американских специалистов Института изучения войны. Они подчеркнули, что проукраинские настроения уже помехи русской армии и, вероятно, будут продолжать мешать.

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Украинское сопротивление в Херсонской и Запорожской областях, вероятно, будут "продолжать срывать усилия России по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планов аннексии,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне местные власти продолжают призывать врага возвращаться обратно в Россию , пока не поздно. Партизаны напоминают оккупантам, что ВСУ уже близко, и вскоре захватчики пожалеют, что пришли на нашу землю.

Партизаны на Юге активизировались и хорошо воюют. В частности, силы сопротивления 10 июня взорвали автомобиль с российским полковником и еще тремя оккупантами.

Возможны провокации россиян

В то же время, аналитики предположили, что российские войска могут устраивать провокации "под фальшивым флагом" вокруг Донецка, чтобы уменьшить проукраинские настроения.

Эти потенциальные атаки могут являться ответом на заявления западных чиновников 15 июня об увеличении военной помощи Украине.

Угроза морской блокады на Юге

Кроме того, россияне пытаются усилить свое присутствие в северо-западной части Черного моря из-за угрозы блокады судов.

Украинские войска по-прежнему контролируют критически важный участок береговой линии Очакова в Николаевской области и, возможно, могут блокировать российские суда,

– отмечают аналитики.

Вероятно, российские войска намерены усилить контроль за доступом к портам в Черном море под защитой укрепленного военно-морского присутствия на острове Змеиный.

Ситуация в Херсонской области:

во временно оккупированном Херсоне местные партизаны продолжают призывать врагов, чтобы те убегали в Россию. В частности, они расклеили листовки, напоминающие, что Вооруженные Силы Украины уже значительно ближе, чем они думают.

мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские военные максимально приблизились к временно оккупированному Херсону. Защитники 14 июня отчитывались о расстоянии в 10 – 15 километров.

во временно оккупированной Чернобаевке утром 15 июня произошел взрыв в районе местного рынка .

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Другие важные выводы ISW

русская армия начала наземный штурм Северодонецка и населенных пунктов вблизи, но по состоянию на 15 июня нет полного контроля над городом.

россияне ведут по большей части неудачные наступательные операции вокруг трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, таким образом пытаются перерезать украинские наземные линии связи в Лисичанске.

русские военные также продолжили продвижение по трассе Е40 до Славянска и юго-восточнее Изюма.

Продолжаются бои в населенных пунктах вокруг Харькова.

Институт ведения войны опубликовал актуальные карты ведения боевых действий

Карты ведения боевых действий / Фото ISW