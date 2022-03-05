Сопротивление врагу должно идти на всех фронтах, – Шмыгаль призвал к теробороне и волонтерству
Защищаться от врага Украина должна не только военно. Нашим гражданам нужно сопротивляться и на других фронтах.
В частности, нужно записываться в ряды территориальной обороны и волонтерить. Об этом в обращении сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.
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Людей с общей идеей невозможно победить
По его словам, пора каждому взять себя в руки и с холодной головой подумать, где он может быть наиболее полезным.
Наше тотальное сопротивление врагу должно происходить на всех фронтах: на передовой, в тылу, на временно оккупированных врагом территориях. Если у вас есть опыт и желание – становитесь в ряды теробороны. Помогайте волонтерам,
– подчеркнул Шмыгаль.
Также он призвал присоединяться к информационной атаке на врага, поддерживать друг друга; найти свое место и вносить свой вклад.
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"40 миллионов людей, объединенных общей идеей победы, невозможно остановить, и, самое главное, невозможно победить", – добавил он.
Как попасть в тероборону
Если вы решили пойти в Силы территориальной обороны, вам необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) по месту жительства или регистрации.
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