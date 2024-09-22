Сопровождение лиц с инвалидностью за границу: кто имеет право и какие документы нужны в 2024 году

Чтобы пересечь границу Украины военнообязанным надо иметь военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом и соответствующей записью об отсрочке.

С 1 августа не изменились правила пересечения государственной границы. У Госпогранслужбе объясняли, что изменения в Постановление №57 Кабмина не вводили, пишет 24 Канал.

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Кто может сопровождать лиц с инвалидностью за границу

Правила пересечения государственной границы предусматривают, что люди с инвалидностью 1, 2 и 3 группы, а также лица, сопровождающие их, имеют право на выезд из Украины во время действия военного положения.

В частности, во время военного положения пересекать государственную границу Украины имеют право:

лица, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и сопровождают их для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность;

и сопровождают их для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность; лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов;

(мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов; лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью 1 или 1 группы с инвалидностью 1 или 1 группы и сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода;

с инвалидностью 1 или 1 группы и сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода; родители, опекуны, попечители, приемные родители , родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью;

, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью; родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью 1 или 2 группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально заверенных копий);

который является лицом с инвалидностью 1 или 2 группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально заверенных копий); бабушки, деды, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи (их нотариально заверенных копий);

для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи (их нотариально заверенных копий); опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен.

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Также пересекать границу могут не только родственники, которые являются опекунами людей с инвалидностью, но и юридические или физические лица и представители социальных организаций, которые ухаживают за человеком с инвалидностью.