З 1 серпня не змінились правила перетину державного кордону. У Держприкордонслужбі пояснювали, що зміни до Постанови №57 Кабміну не запроваджували, пише 24 Канал.

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Хто може супроводжувати осіб з інвалідністю за кордон

Правила перетину державного кордону передбачають, що люди з інвалідністю 1, 2 та 3 групи, а також особи, що їх супроводжують, мають право на виїзд з України під час дії воєнного стану.

Зокрема, під час воєнного стану перетинати державний кордон України мають право:

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують їх для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність;

і супроводжують їх для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність; особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів;

(чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів; особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю 1 чи 1 групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду;

з інвалідністю 1 чи 1 групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду; батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки , батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю;

, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю; батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю 1 чи 2 групи, за наявності свідоцтва про її народження та документів, що підтверджують інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій);

яка є особою з інвалідністю 1 чи 2 групи, за наявності свідоцтва про її народження та документів, що підтверджують інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій); баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв'язки (їх нотаріально засвідчених копій);

для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв'язки (їх нотаріально засвідчених копій); опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено.

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Також перетинати кордон можуть не тільки родичі, які є опікунами людей з інвалідністю, але і юридичні або фізичні особи та представники соціальних організацій, які доглядають за людиною з інвалідністю.