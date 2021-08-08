Ближайшей соратнице Навального грозит тюрьма, потому что она вылетела в Стамбул

Соратница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь вылетела в Стамбул. Накануне Московский суд вынес ей приговор о 1,5 лет ограничения свободы. Из-за нарушения решения суда прокуроры будут ходатайствовать о заключении.

Перед вылетом в Турцию Соболь развелась с мужем, с которым у нее был общий ребенок. С какой целью она отправилась в Стамбул – пока неизвестно.

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Соболь может повторить судьбу Навального

Ранее суд запретил российской оппозиционерке выходить из дома в период с 22:00 по 6:00, участвовать в массовых мероприятиях и покидать пределы Москвы. Кроме того, Любовь Соболь обязали трижды в месяц приходить в инспекцию.

Ее вылет в Стамбул нарушил по меньшей мере 2 из 3 пунктов решения суда, которое сама оппозиционерка считает незаконным. Ведь ее обвинили в содействии распространения коронавируса через организацию митингов в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года.

В свое время так же условный срок получил и лидер российской оппозиции Навальный. Потом его задержали в аэропорту, когда он возвращался из Берлина, где находился на лечении после отравления, и ему заменили условный срок на реальный.

Ситуация повторяется. Прокуратура намерена ходатайствовать о заключении Соболь.

Дела против любви Соболь