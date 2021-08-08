Ближайшей соратнице Навального грозит тюрьма, потому что она вылетела в Стамбул
Источник:Интерфакс
Соратница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь вылетела в Стамбул. Накануне Московский суд вынес ей приговор о 1,5 лет ограничения свободы. Из-за нарушения решения суда прокуроры будут ходатайствовать о заключении.
Перед вылетом в Турцию Соболь развелась с мужем, с которым у нее был общий ребенок. С какой целью она отправилась в Стамбул – пока неизвестно.
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Соболь может повторить судьбу Навального
Ранее суд запретил российской оппозиционерке выходить из дома в период с 22:00 по 6:00, участвовать в массовых мероприятиях и покидать пределы Москвы. Кроме того, Любовь Соболь обязали трижды в месяц приходить в инспекцию.
Ее вылет в Стамбул нарушил по меньшей мере 2 из 3 пунктов решения суда, которое сама оппозиционерка считает незаконным. Ведь ее обвинили в содействии распространения коронавируса через организацию митингов в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года.
В свое время так же условный срок получил и лидер российской оппозиции Навальный. Потом его задержали в аэропорту, когда он возвращался из Берлина, где находился на лечении после отравления, и ему заменили условный срок на реальный.
Ситуация повторяется. Прокуратура намерена ходатайствовать о заключении Соболь.
Дела против любви Соболь
- За последние полгода оппозиционерке уже вынесли два приговора. Первым было решение по делу о незаконном проникновении в жилище. Поводом стала попытка Соболь найти агента ФСБ, причастного к отравлению Алексея Навального.
- Приговор по делу о содействии распространению COVID-19 объявили в начале августа. Соболь категорически не соглашалась с ним и заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ.