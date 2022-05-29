Соратник Орбана цинично сравнил Украину с нацистской Германией

Жолт Байер принадлежит к ближайшему кругу премьера Венгрии Виктору Орбану и является его советником. Он работает по пропаганде против Украины.

Байер доказывает для венгерских медиа, что Украина является тем же, что и нацистская Германия. В частности, обращение чиновника опубликовала газета "Модяр Немзет", которая является самым влиятельным правительственным СМИ.

"Это шокирует": в Венгрии возмутились заявлением Зеркаль по нефтепроводу "Дружба"

Видеоблоги Байера также попадают в эфиры провластных телеканалов.

Что сказал Байер

Жолт Байер обвиняет главу Украинского института книги Александру Коваль в том, что она призывает отвергать якобы важную литературу. Речь идет о переоценке роли русской литературы в украинском образовательном и культурном пространстве. В частности, Достоевского, Толстого или Булгакова.

Чиновник заявил, что это как действия нацистов в отношении евреев. Он подчеркнул, что уверен в правильности своих суждений.

Это было уже в нацистской Германии. Так уж говорил Геббельс. Большие костры пылали тогда на улицах нацистской Германии, в них бросая произведения, вредные для немецкого мышления и немецкого народа, особенно и, конечно, произведения еврейских авторов. А Генрих Гейне предупреждал, что начинающие сжигать книги заканчивают сожжением людей,

– сказал пропагандист.



Байер обвиняет Александру Коваль / Скриншот "Модяр Немзет"

Заметьте Чрезвычайное состояние в Венгрии из-за Украины и нефтяное эмбарго против России: интервью с экспертом

Отрицает существование украинской территории

Пропагандист даже сомневается, что существует украинская культура и нация. Он показал в своем блоге изображение с российскими подписями, которое якобы доказывает – территории Украины отобрали у Польши или России.

"Если уберем русскую культуру из украинской культуры, то то, что останется, будет жалко мелким и глупым", – заявил Байер.

Обратите внимание – понесет ли Венгрия ответственность за попустительство России: смотрите видео

Венгрия лояльна к России

Орбан заявил, что Евросоюзу не следует вводить санкции против России и обвинил в том, что Венгрии навязывают чужую идеологию. Он считает, что Запад не может остановить войну, а "санкции не могут поставить Россию на колени".