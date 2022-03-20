Соратника коллаборанта Сальдо Слободчикова расстреляли в Херсоне: он погиб, жена ранена

В воскресенье утром, 20 марта, в Херсоне расстреляли автомобиль Mercedes. Он принадлежит соратнику экс-мера Владимира Сальдо Павлу Слободчикову.

Отмечается, что водителя убили, а пассажирка – жива, но получила ранения. Предположительно, это его жена.

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Об инциденте сообщил нардеп Херсонского областного совета 8-го созыва Виталий Богданов. Кто был за рулем, пока неизвестно.

На видео мужчина рассказывает, что инцидент произошел собственно возле дома Владимира Сальдо. Убитый был помощником одиозного депутата горсовета.

Что о нем известно

Павел Слободчиков родился 22 мая 1988 года. В 2020 году он баллотировался в Херсонский горсовет от "Блока Владимира Сальдо". Он был директором двух и владельцем трех компаний и общественной организации.

Вероятные предпосылки

Владимира Сальдо после того, как город захватили оккупанты, заметили на акции в поддержку российского вторжения. Его организовал блогер-коллаборант Кирилл Стремоусов. Речь идет о провозглашении и создании так называемого "Комитета спасения за мир и порядок".

Также на "совещании" обсуждалось сотрудничество с Россией. Сальдо активно выступал за продвижение идей России на Херсонщине.

В результате Стремоусову прокуратура заочно сообщила о подозрении создания псевдооргана власти.

СНБО принял решение о запрете деятельности ряда пророссийских партий, в том числе и "Блока Владимира Сальдо" на время военного положения.

Смотрите видео с места происшествия: