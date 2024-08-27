Словакия лишила временной защиты соратника Медведчука Марчевского

Словакия отозвала защиту для соратника экс-нардепа Виктора Медведчука. Речь идет об Артеме Марчевском, который руководил пропагандистским ресурсом "Голос Европы".

Марчевский получил временную защиту в Словакии в начале этого года после потери того же статуса в Чехии. Чехия предоставила ему статус беженца после вторжения России в Украину в 2022 году.

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Соратника Медведчука лишили временной защиты

Информацию подтвердило Министерство внутренних дел Словакии. Отмене временной защиты предшествовало изучение фактов.

После надлежащей и объективной оценки дела названного лица Департамент миграции Министерства внутренних дел принял решение об отмене временной защиты 3 июля,

– сказал представитель ведомства Матей Нойманн.

Ранее чешские разведслужбы заявили, что Марчевский руководил зарегистрированным в Чехии сайтом "Голос Европы", который использовали для распространения антиукраинской пропаганды. "Голос Европы" был особенно активным накануне парламентских выборов в Европарламент в июне.

Стоит отметить, что решение вступило в силу еще 25 июля, однако нынешнее местонахождение Марчевского неизвестно, а его адвокат до сих пор не отреагировал на это решение.