Словакия лишила временной защиты соратника Медведчука Марчевского
Источник:Reuters
Словакия отозвала защиту для соратника экс-нардепа Виктора Медведчука. Речь идет об Артеме Марчевском, который руководил пропагандистским ресурсом "Голос Европы".
Марчевский получил временную защиту в Словакии в начале этого года после потери того же статуса в Чехии. Чехия предоставила ему статус беженца после вторжения России в Украину в 2022 году.
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Соратника Медведчука лишили временной защиты
Информацию подтвердило Министерство внутренних дел Словакии. Отмене временной защиты предшествовало изучение фактов.
После надлежащей и объективной оценки дела названного лица Департамент миграции Министерства внутренних дел принял решение об отмене временной защиты 3 июля,
– сказал представитель ведомства Матей Нойманн.
Ранее чешские разведслужбы заявили, что Марчевский руководил зарегистрированным в Чехии сайтом "Голос Европы", который использовали для распространения антиукраинской пропаганды. "Голос Европы" был особенно активным накануне парламентских выборов в Европарламент в июне.
Стоит отметить, что решение вступило в силу еще 25 июля, однако нынешнее местонахождение Марчевского неизвестно, а его адвокат до сих пор не отреагировал на это решение.