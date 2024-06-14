"Общественные организации" Медведчука готовили в Киеве госпереворот
Источник:СБУ
СБУ ликвидировала ряд "общественных организаций" экс-нардепа Виктора Медведчука. Они готовили государственный переворот в Киеве в 2022 году.
В целом речь идет о 8 пророссийских организациях, которые координировались самим экс-нардепом. Госпереворот должны были осуществить одновременно с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
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Хотели помочь России захватить Украину
Организации Медведчука хотели помочь России как можно быстрее захватить Киев, а впоследствии – и всю Украину. В их планах было инициирование так называемого "национального собрания" в столице.
"Во время "съезда" планировалось объявить ультиматум высшему военно-политическому руководству Украины по "отстранению от власти". В случае отказа – злоумышленники намеревались захватить ключевые госучреждения в Киеве и других регионах государства", – говорят в СБУ.
По данным следствия, для этого должны были бы сформироваться боевые группы из более полутысячи вооруженных лиц.
К счастью, в 2022 году СБУ заблаговременно разоблачила планы Медведчука и России и не дала их реализовать. Тогда удалось задержать 3 организаторов преступления.
В августе 2023 года злоумышленники получили различные сроки тюремного заключения. Также был заочно осужден гражданин России, который координировал подрывную деятельность "общественных организаций" Медведчука,
– добавили в СБУ.
Теперь суд запретил и принудительно распустил такие организации:
- Международная общественная организация "Мы народ Украины";
- Всеукраинская общественная организация "Всеукраинское гетманское казачество имени Ивана Богуна";
- "Соборное казачество";
- "Соборное казачество" "Харьковский округ";
- "Соборное казачество" "Барышевская станица";
- "Соборное казачество" "Киевский округ";
- "Соборное казачество" "Львовский округ";
- "Соборное казачество" "Сумской округ".
Брат Медведчука нанес ущерб Украине на 75 миллионов
- Братьям нардепов Медведчука и Козака СБУ объявила подозрение в незаконном обогащении. Они нанесли ущерб Украине на 75 миллионов гривен.
- Свою противозаконную деятельность они осуществляли в течение 2017 – 2023 годов. Вероятно, все это время деньги шли на финансирование войны России против Украины.
- Сейчас они скрываются за пределами Украины и продолжают осуществлять подрывную деятельность в пользу Кремля. Процесс досудебного расследования продолжается, а подозреваемым грозит тюремное заключение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.