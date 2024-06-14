"Общественные организации" Медведчука готовили в Киеве госпереворот

СБУ ликвидировала ряд "общественных организаций" экс-нардепа Виктора Медведчука. Они готовили государственный переворот в Киеве в 2022 году.

В целом речь идет о 8 пророссийских организациях, которые координировались самим экс-нардепом. Госпереворот должны были осуществить одновременно с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

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Хотели помочь России захватить Украину

Организации Медведчука хотели помочь России как можно быстрее захватить Киев, а впоследствии – и всю Украину. В их планах было инициирование так называемого "национального собрания" в столице.

"Во время "съезда" планировалось объявить ультиматум высшему военно-политическому руководству Украины по "отстранению от власти". В случае отказа – злоумышленники намеревались захватить ключевые госучреждения в Киеве и других регионах государства", – говорят в СБУ.

По данным следствия, для этого должны были бы сформироваться боевые группы из более полутысячи вооруженных лиц.

К счастью, в 2022 году СБУ заблаговременно разоблачила планы Медведчука и России и не дала их реализовать. Тогда удалось задержать 3 организаторов преступления.

В августе 2023 года злоумышленники получили различные сроки тюремного заключения. Также был заочно осужден гражданин России, который координировал подрывную деятельность "общественных организаций" Медведчука,

– добавили в СБУ.

Теперь суд запретил и принудительно распустил такие организации:

Международная общественная организация "Мы народ Украины";

Всеукраинская общественная организация "Всеукраинское гетманское казачество имени Ивана Богуна";

"Соборное казачество";

"Соборное казачество" "Харьковский округ";

"Соборное казачество" "Барышевская станица";

"Соборное казачество" "Киевский округ";

"Соборное казачество" "Львовский округ";

"Соборное казачество" "Сумской округ".

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