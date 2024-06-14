Загалом йдеться про 8 проросійських організацій, які координувалися самим екснардепом. Держпереворот мали здійснити одночасно з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Хотіли допомогти Росії захопити Україну
Організації Медведчука хотіли допомогти Росії якнайшвидше захопити Київ, а згодом – і всю Україну. В їх планах було ініціювання так званих "національних зборів" у столиці.
"Під час "з’їзду" планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади". У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави", – кажуть в СБУ.
За даними слідства, для цього мали б сформуватися бойові групи із понад пів тисячі озброєних осіб.
На щастя, у 2022 році СБУ завчасно викрила плани Медведчука та Росії та не дала їх реалізувати. Тоді вдалося затримати 3 організаторів злочину.
У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина Росії, який координував підривну діяльність "громадських організацій" Медведчука,
– додали у СБУ.
Тепер суд заборонив та примусово розпустив такі організації:
- Міжнародна громадська організація "Ми народ України";
- Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна";
- "Соборне козацтво";
- "Соборне козацтво" "Харківський округ";
- "Соборне козацтво" "Баришівська станиця";
- "Соборне козацтво" "Київський округ";
- "Соборне козацтво" "Львівський округ";
- "Соборне козацтво" "Сумський округ".
Брати Медведчука і Козака завдали збитків Україні на 75 мільйонів
- Братам нардепів Медведчука та Козака СБУ оголосила підозру у незаконному збагаченні. Вони завдали збитків Україні на 75 мільйонів гривень.
- Свою протизаконну діяльність вони здійснювали протягом 2017 – 2023 років. Ймовірно, увесь цей час гроші йшли на фінансування війни Росії проти України.
- Наразі вони переховуються за межами України та продовжують здійснювати підривну діяльність на користь Кремля. Процес досудового розслідування триває, а підозрюваним загрожує тюремне ув'язнення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.