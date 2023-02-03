Соратники Путина приобрели виллы в Италии и Черногории: как критики НАТО обходят санкции

Соратники русского диктатора Владимира Путина владеют элитной недвижимостью в Италии и Черногории. Несмотря на то, что они постоянно критикуют Запад.

Об этом говорится в расследовании фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Речь идет о депутатах Госдумы Олеге Морозове, Олеге Матвейчевой и Константине Костине.

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Обвиняют Запад в "загнивании", быстром распаде и дефолте

Российские чиновники владеют элитной недвижимостью в Италии и Черногории. Хотя они регулярно обвиняют Запад в "загнивании", быстром распаде и дефолте, а Блок НАТО публично окрестили "раковой опухолью планеты".

Герои ролика находятся под санкциями европейских государств, и на публику этим очень гордятся. Они частые гости пропагандистских шоу на федеральных каналах. Свои имения они зарегистрировали на родных.

"Однако на самом деле они нашли способ обходить наложенные на них запреты, чтобы регулярно приезжать в солнечную Тоскану, дыша полной грудью в оливковой роще. Они переписали имущество, расположенное за границей, на родственников и жен. Мы подготовили письма официальным властям Черногории и Италии, чтобы они немедленно приняли меры и позволили нашим "единороссам" наслаждаться путинской Россией, о которой они с таким увлечением говорят", – говорится в сюжете.

Все три соратника Путина поддерживают войну в Украине. Они называют всех граждан России, которые не согласны с кровопролитным режимом Кремля, "изменниками родины".

Герои ролика / Скриншот

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