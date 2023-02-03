Про це йдеться у розслідуванні фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Мовиться про депутатів Держдуми Олєга Морозова, Олєга Матвейчева та Костянтіна Костіна.

Варте уваги У США ухвалили перше рішення щодо конфіскації активів Росії, які можуть піти Україні

Звинувачують Захід у "загниванні", швидкому розпаді та дефолті

Російські чиновники володіють елітною нерухомістю в Італії та Чорногорії. Хоча вони регулярно звинувачують Захід у "загниванні", швидкому розпаді та дефолті, а Блок НАТО публічно охрестили "раковою пухлиною планети".

Герої ролика перебувають під санкціями європейських держав і на публіку цим дуже пишаються. Вони є частими гостями пропагандистських шоу на федеральних каналах. Свої маєтки вони зареєстрували на рідних.

"Однак насправді вони знайшли спосіб обходити накладені на них заборони, щоб регулярно приїжджати в сонячну Тоскану, дихаючи на повні груди в оливковому гаю. Вони переписали майно, розташоване за кордоном, на родичів і дружин. Ми підготували листи офіційній владі Чорногорії та Італії, щоб вони негайно вжили заходів та дозволили нашим "єдиноросам" насолоджуватися путінською Росією, про яку вони з таким захопленням говорять", – йдеться у сюжеті.

Всі троє соратників Путіна підтримують війну в Україні. Вони називають усіх громадян Росії, які не згодні з кровопролитним режимом Кремля, "зрадниками родіни".

Герої ролика / Скриншот

У США дозволили конфіскувати гроші російського олігарха