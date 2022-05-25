Сорос заявил, что война в Украине может стать началом третьей мировой

Война, развязанная 24 февраля Россией на территории Украины, может стать началом третьей мировой войны. С таким предположением выступил финансист-миллиардер Джордж Сорос.

Соответствующее мнение он высказал в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Джордж Сорос подчеркнул, что именно поэтому Западу необходимо приложить все силы для того, чтобы Россия в войне с Украиной проиграла.

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Победа над Путиным – способ сохранить цивилизацию

Вторжение могло быть началом третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – как можно быстрее победить Путина. В этом суть,

– подчеркнул Сорос.

В то же время Джордж Сорос заявил, что Владимир Путин, не устающий заявлять, что "спецоперация" на территории Украины идет четко по регламенту, на самом деле так не считает. Мол, президент России убежден, что полномасштабная агрессия – ошибочное решение, поэтому он уже рассуждает о прекращении огня путем переговоров.

Но, подчеркивает Сорос, верить России невозможно. А все потому, что параллельно ослаблению Путина усиливается его непредсказуемость.

Что касается шансов Украины победить Россию, то Сорос считает, что они есть.

"Я не могу предсказать результат, но у Украины бесспорно есть шансы на победу", – сказал Сорос.

Третья мировая уже началась

С соответствующим заявлением в течение нескольких последних месяцев выступили ряд политических деятелей. Они убеждены, что вооруженная агрессия против Украины – ничто иное, как начало третьей мировой войны.

4 марта во время брифинга советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что нынешняя ситуация в Украине – конкретное проявление третьей мировой войны .

Позже он подчеркнул, что говорится не о каком-либо локальном конфликте с использованием малого количества вооружения. В Украине сейчас – "мощная максимально объемная война".

Экспосол Украины в США солидарен с мнением Подоляка, но имеет определенные уточнения по этому поводу. Он отметил, что третья мировая уже началась по разным направлениям, но не нужно ее воспринимать в буквальном смысле слова война. Сейчас она идет как информационно, так и экономически.

Политолог Олег Саакян подчеркнул, что Украина – единственное, что сейчас отгораживает цивилизованный мир от третьей мировой войны . Он также отметил несколько фронтов: информационный, финансовый и киберпространственный. И хотя вооруженная война ведется сейчас на территории Украины, фактически в ней участвует весь мир.

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