Відповідну думку він висловив під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Джордж Сорос підкреслив, що саме тому Заходу необхідно докласти усіх сил для того, щоб Росія у війні з Україною програла.

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Перемога над Путіним – спосіб зберегти цивілізацію

Вторгнення могло бути початком третьої світової війни, і наша цивілізація може не пережити її. Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію – якнайшвидше перемогти Путіна. У цьому суть,

– підкреслив Сорос.

Водночас Джордж Сорос заявив, що Володимир Путін, який не втомлюється заявляти, що "спецоперація" на території України йде чітко за регламентом, насправді так не вважає. Мовляв, президент Росії переконаний, що повномасштабна агресія – помилкове рішення, тож він уже міркує над припиненням вогню шляхом переговорів.

Але, підкреслює Сорос, вірити Росії неможливо. А все тому, що паралельно з ослабленням Путіна посилюється його непередбачуваність.

Що ж до шансів України перемогти Росію, то Сорос вважає, що вони є.

"Я не можу передбачити результат, але Україна безперечно має шанси на перемогу", – сказав Сорос.

Третя світова вже почалась

З відповідною заявою упродовж кількох останніх місяців виступили низка політичних діячів. Вони переконані, що збройна агресія проти України – ніщо інше як початок третьої світової війни.

4 березня під час брифінгу радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що нинішня ситуація в Україні – конкретний прояв третьої світової війни.

Пізніше він наголосив, що мовиться не про якийсь локальний конфлікт з використанням малої кількості озброєння. В Україні зараз – "потужна максимально об'ємна війна".

Експосол України у США солідарний з думкою Подоляка, але має певні уточнення стосовно цього. Він зазначив, що третя світова вже почалася за різними напрямками, але не потрібно її сприймати у буквальному розумінні слова війна. Зараз вона точиться як інформаційно, так і економічно.

Політолог Олег Саакян наголосив, що Україна – єдине, що зараз відгороджує цивілізований світ від третьої світової війни. Він також наголосив на кількох фронтах: інформаційному, фінансовому та кіберпросторовому. І хоч збройно війна ведеться зараз на території України, фактично у ній бере участь весь світ.

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