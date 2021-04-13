Соседи не слышали звуков беспилотника: новые подробности о гибели 5-летнего мальчика на Донбассе
На Донбассе в апреле 2021 года погиб 5-летний мальчик. Тогда оккупанты начали распространять фейки о том, что это произошло якобы из-за взрывного устройства ВСУ. Однако недавно стало известно о показаниях соседей, – никто из них не сказал, что видел беспилотник во время гибели мальчика. Они склоняются к мысли, что взорвалось устройство, которое хранилось в доме, где жил ребенок.
Источник:24 канал
Люди, которые живут рядом с домом, где погиб мальчик, рассказали о событиях того дня. С ними общались журналисты интернет-проекта "Стопфейк". Об этом на брифинге "Гибель детей на оккупированных территориях: как Россия эскалирует ситуацию в информационном поле" рассказал представитель проекта Руслан Дейниченко.
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Что рассказали соседи
Журналисты проекта нашли контакты и поговорили с несколькими людьми, которые живут возле дома, где погиб мальчик. Соседи рассказали о случившемся.
Ни один из свидетелей не сказал, что слышал звук беспилотника или видел какой-то беспилотник, или слышал звуки, свидетельствующие о существовании беспилотника. Соседи убеждены, что взорвалось какое-то взрывное устройство, которое хранила семья этого мальчика, один его родственников
– рассказал Руслан Дейниченко.
По словам Дейниченко, не существует никаких доказательств того, что к трагедии каким-то образом причастен украинский беспилотник.
Коротко о гибели мальчика
- 5-летний мальчик погиб в 30 километрах от позиции украинских военных в поселке Александровское.
- Информация о его гибели появилась на сайте так называемой "народной милиции" оккупантов Донбасса. Они написали, что мальчик погиб из-за беспилотника ВСУ. Однако это ложная информация. Подробнее о том, что это фейк можно прочитать по ссылке.
- Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в фейсбуке предположил, что это "проверка нашей реакции перед более серьезными провокациями". Так как перед тем украинская разведка предупреждала о подготовке провокаций Кремля. Их цель – расширить военное присутствие на Донбассе и продвинуться вглубь нашей страны.
- Спикер МИД Олег Николенко сказал, что журналисты опровергли фейк. Он рассказал, что Александровское расположено в 30 километрах от украинских позиций. Поэтому ни один беспилотник ВСУ просто не смог бы туда долететь.
- Мониторинговая миссия ОБСЕ исследовала обстоятельства гибели мальчика и не нашла доказательств причастности ВСУ.
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