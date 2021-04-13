На Донбассе в апреле 2021 года погиб 5-летний мальчик. Тогда оккупанты начали распространять фейки о том, что это произошло якобы из-за взрывного устройства ВСУ. Однако недавно стало известно о показаниях соседей, – никто из них не сказал, что видел беспилотник во время гибели мальчика. Они склоняются к мысли, что взорвалось устройство, которое хранилось в доме, где жил ребенок.

Люди, которые живут рядом с домом, где погиб мальчик, рассказали о событиях того дня. С ними общались журналисты интернет-проекта "Стопфейк". Об этом на брифинге "Гибель детей на оккупированных территориях: как Россия эскалирует ситуацию в информационном поле" рассказал представитель проекта Руслан Дейниченко.

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Что рассказали соседи

Журналисты проекта нашли контакты и поговорили с несколькими людьми, которые живут возле дома, где погиб мальчик. Соседи рассказали о случившемся.

Ни один из свидетелей не сказал, что слышал звук беспилотника или видел какой-то беспилотник, или слышал звуки, свидетельствующие о существовании беспилотника. Соседи убеждены, что взорвалось какое-то взрывное устройство, которое хранила семья этого мальчика, один его родственников

– рассказал Руслан Дейниченко.

По словам Дейниченко, не существует никаких доказательств того, что к трагедии каким-то образом причастен украинский беспилотник.

Коротко о гибели мальчика