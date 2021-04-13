Сусіди не чули звуків безпілотника: нові подробиці про загибель 5-річного хлопчика на Донбасі
На Донбасі в квітні 2021 року загинув 5-річний хлопчик. Тоді окупанти почали розповсюджувати фейки про те, що це сталось нібито через вибуховий пристрій ЗСУ. Однак нещодавно стало відомо про свідчення сусідів, – ніхто з них не сказав, що бачив безпілотник у час загибелі хлопчика. Вони схиляються до думки, що вибухнув пристрій, який зберігався у будинку, де жила дитина.
Джерело:24 канал
Люди, які живуть поруч з будинком, де загинув хлопчик, розповіли про події того дня. З ними спілкувались журналісти інтернет-проєкту "Стопфейк". Про це на брифінгу "Загибель дітей на окупованих територіях: як Росія ескалює ситуацію в інформаційному полі" розповів представник проєкту Руслан Дейниченко.
До слова Російські ЗМІ поширюють фейк про те, що Україна нібито почала наступ на ОРДЛО
Що розповіли сусіди
Журналісти проєкту знайшли контакти та поговорили з декількома людьми, які живуть біля будинку, де загинув хлопчик. Сусіди розповіли про те, що трапилось.
Жоден зі свідків не сказав, що чув звук безпілотника, чи бачив якийсь безпілотник, чи чув звуки, які б свідчили про існування безпілотника. Сусіди переконані, що вибухнув якийсь вибуховий пристрій, який зберігала родина цього хлопчика, один з його родичів
– розповів Руслан Дейниченко.
За словами Дейниченка, не існує жодних доказів того, що до трагедії якимось чином причетний український безпілотник.
Коротко про загибель хлопчика
- 5-річний хлопчик загинув за 30 кілометрів від позиції українських військових в селищі Олександрівське.
- Інформація про його загибель з'явилась на сайті так званої "народної міліції" окупантів Донеччини. Вони написали, що хлопчик загинув через безпілотник ЗСУ. Однак це неправдива інформація. Детальніше проте, що це фейк можна прочитати за посиланням.
- Спікер української делегації в ТКГ і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у фейсбуці припустив, що це "перевірка нашої реакції перед серйознішими провокаціями". Адже попередньо українська розвідка попереджала про підготовку провокацій Кремля. Їхня мета – розширити військову присутність на Донбасі та просунутися вглиб нашої країни.
- Речник МЗС Олег Ніколенко сказав, що журналісти спростували фейк. Він розповів, що Олександрівське розташоване за 30 кілометрів від українських позицій. Відтак жоден безпілотник ЗСУ просто не зміг би туди долетіти.
- Моніторингова місія ОБСЄ дослідила обставини загибелі хлопчика та не знайшла доказів причетності ЗСУ.
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