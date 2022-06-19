"Соседка гуляла с собаками – ее разорвало на двое": какие преступления совершали россияне в Мариуполе

Директор Украинского дома в Мариуполе Игорь Павлюк рассказал сайту 24 канала о преступлениях над гражданскими, которые он видел лично. Оказавшись под обстрелами, многие мирные жители так и не смогли спастись.

Тысячи убитых под завалами и на улице

9 марта оккупационные войска обстреляли здание в центре города, где проживал Игорь Павлюк. В этот момент женщина, также проживавшая здесь, гуляла на улице со своими собаками. Ее моментально разорвало на двое. А тело не могли унести несколько дней.

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Забирать было некуда, и нам предложили отнести ее на балкон. Скажу страшные вещи, но две части тела в двух разных покрывалах. Так мы ее похоронили внизу,

– рассказал он.

Тысячи убитых мирных людей оказались под завалами и прямо на улицах города. Кадры о массовых захоронениях облетели весь мир. По словам Павлюка, одна из таких могил расположена у дома культуры, где он работал. Раньше там был сквер, где отдыхали мариупольцы.

Игорь Павлюк / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Украинский дом оккупанты расстреливали прямо из танков. Около 150 человек, скрывавшихся тогда в подвале, вынуждены были выбегать с чем-то белым, чтобы их просто не завалило.

По словам мужчины, там находились несколько сотрудников, а большинство – те, кто жил в соседних домах и искал укрытия. 200 работников дома культуры потеряли работу, 50 из них еще не вышли на связь. Их судьба – неизвестна.

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"Хоронили во дворах и на детских площадках"

Павлюк рассказал, что из его дома каждый день умирал как минимум один человек. Это также были те, кто не имел необходимых для жизни лекарств. Их тела хоронили во дворах и на детских площадках.

9 марта погибла женщина, проживавшая на четвертом этаже. Ее тело никто так и не уносил. Соседи обернули его в ковер, а после пожара 16 марта женщина сгорела от прямого попадания.

Хоронить убитых приходилось очень быстро из-за постоянных обстрелов. По словам Игоря Павлюка, тела присыпали землей, потому что выкопать нормальную яму было невозможно. С умершими пытались оставлять документы на случай, если вдруг кто-нибудь их найдет.

Преступления в Мариуполе: что известно

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, как чеченцы вывозят украинцев в "фильтрационные" лагеря. Их не кормят и издеваются.

Вокруг Мариуполя развернуто четыре фильтрационных лагеря, в которых люди содержатся перед депортацией в Россию.

Тела погибших в Мариуполе собирают вместе с бетоном и руинами. В городе произошла гуманитарная катастрофа.

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