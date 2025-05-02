В четверг, 29 мая, в Кремле назвали состав своей делегации на следующих мирных переговорах с Украиной. Кроме того, там в очередной раз обвинили Киев в отсутствии "четкости в позиции".

Об этом пропагандистским СМИ сообщила представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова, передает 24 Канал.

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Кто будет представлять Россию

В Кремле заявили, что состав их делегации на переговорах по Украине, которые Россия предложила провести 2 июня, останется тем же.

Та же российская делегация, исходим из этого,

– сказала Захарова.

Напомним, 16 мая группу из российских переговорщиков возглавлял помощник диктатора Владимир Мединский. Вместе с ним во встрече принимали участие заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

К слову, во время брифинга спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил – состав украинской делегации на втором раунде переговоров будет зависеть от состава российской.

Сообщалось, что если оккупанты не изменят представителей, тогда "можно ожидать, наверное, такого же состава украинской делегации".