Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Он вывел предыдущего начальника Генштаба ВСУ, и ввел нового.

Об этом свидетельствует указ президента Украины №201/2025, обнародованный в пятницу, 28 марта, передает 24 Канал со ссылкой на Офис президента Украины.

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Как изменили состав Ставки

Согласно указу, Владимир Зеленский постановил ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Гнатова, которого назначили на эту должность в марте.

В то же время украинский президент вывел из состава Ставки предыдущего начальника Генштаба генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича. Соответствующий указ приняли на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования,

– говорится в документе.

Напомним, назначая Гнатова на должность, сообщалось, что он должен повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки, а также воплощение боевого опыта.