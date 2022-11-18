Зеленский ввел новых людей в состав Ставки Верховного Главнокомандующего

В заседании Ставки Верховного Главнокомандующего будут принимать участие больше людей. Президент Владимир Зеленский расширил ее состав.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства. Его обнародовали 17 ноября.

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Президент сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего

Согласно закону "Об обороне Украины", Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Соответствующее предложение подал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В персональный состав СВГ ввели:

Кубракова Александра Николаевича – министра инфраструктуры Украины;

Машовца Романа Васильевича – заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

Указ президента вступил в силу со дня его опубликования – 17 ноября.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ Это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, осуществляющий в период реальной войны стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочий орган - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего

Главой Ставки Верховного Главнокомандующего является президент Владимир Зеленский, а координатором – секретарь СНБО Алексей Данилов.

Члены СВГ по состоянию на 18 ноября:

Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны;

Сергей Дейнеко – глава Государственной пограничной службы;

Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента;

Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины;

Игорь Клименко – глава Национальной полиции;

Сергей Крук – председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

Александр Кубраков – министр инфраструктуры;

Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел;

Юрий Лебедь – командующий Национальной гвардией;

Александр Литвиненко – глава Службы внешней разведки;

Василий Малюк – первый заместитель председателя Службы безопасности;

Роман Машовец – заместитель руководителя офиса Президента;

Максим Миргородский – командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины;

Денис Монастырский – министр внутренних дел;

Алексей Резников – министр обороны;

Сергей Рудь – начальник Управления государственной охраны;

Руслан Стефанчук – председатель Верховной Рады;

Игорь Танцура – командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины;

Виктор Хоренко – командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины;

Денис Шмигаль – премьер-министр;

Юрий Щиголь – глава Государственной службы специальной связи и защиты информации.

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