Зеленский ввел новых людей в состав Ставки Верховного Главнокомандующего

18 ноября 2022 , 19:30
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Источник:

Офис Президента

В заседании Ставки Верховного Главнокомандующего будут принимать участие больше людей. Президент Владимир Зеленский расширил ее состав.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства. Его обнародовали 17 ноября.

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Президент сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего

Согласно закону "Об обороне Украины", Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Соответствующее предложение подал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В персональный состав СВГ ввели:

  • Кубракова Александра Николаевича – министра инфраструктуры Украины;
  • Машовца Романа Васильевича – заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

Указ президента вступил в силу со дня его опубликования – 17 ноября.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ

Это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, осуществляющий в период реальной войны стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочий орган - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего

Главой Ставки Верховного Главнокомандующего является президент Владимир Зеленский, а координатором – секретарь СНБО Алексей Данилов.

Члены СВГ по состоянию на 18 ноября:

  • Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны;
  • Сергей Дейнеко – глава Государственной пограничной службы;
  • Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента;
  • Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины;
  • Игорь Клименко – глава Национальной полиции;
  • Сергей Крук – председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • Александр Кубраков – министр инфраструктуры;
  • Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел;
  • Юрий Лебедь – командующий Национальной гвардией;
  • Александр Литвиненко – глава Службы внешней разведки;
  • Василий Малюк – первый заместитель председателя Службы безопасности;
  • Роман Машовец – заместитель руководителя офиса Президента;
  • Максим Миргородский – командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины;
  • Денис Монастырский – министр внутренних дел;
  • Алексей Резников – министр обороны;
  • Сергей Рудь – начальник Управления государственной охраны;
  • Руслан Стефанчук – председатель Верховной Рады;
  • Игорь Танцура – командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины;
  • Виктор Хоренко – командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины;
  • Денис Шмигаль – премьер-министр;
  • Юрий Щиголь – глава Государственной службы специальной связи и защиты информации.

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Автор: Ольга Котів