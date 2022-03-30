В составе интернационального легиона будет целый отдельный белорусский полк.
30 марта 2022 , 20:39Читати новину українською
Источник:Радио Свобода Беларусь
Добровольцы со всего мира приехали в Украину, чтобы помочь ВСУ бороться с российскими оккупантами. Большое количество воинов приехало из Белоруссии, нападение со стороны которой остается возможным.
ВСУ получают большую помощь от иностранных воинов. Большое количество военных прибыло из Белоруссии, что позволяет создать в составе интернационального легиона целый белорусский полк.
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Белорусский полк
Белорусы по инициативе украинских офицеров и при полной поддержке ВСУ создают полк "Пагоня". Полк будет сражаться за украинцев в составе интернационального легиона.
Рекрутинговый центр полка Пагоня расположен в Варшаве.
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