В составе интернационального легиона будет целый отдельный белорусский полк.

30 марта 2022 , 20:39
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Источник:

Радио Свобода Беларусь

Добровольцы со всего мира приехали в Украину, чтобы помочь ВСУ бороться с российскими оккупантами. Большое количество воинов приехало из Белоруссии, нападение со стороны которой остается возможным.

ВСУ получают большую помощь от иностранных воинов. Большое количество военных прибыло из Белоруссии, что позволяет создать в составе интернационального легиона целый белорусский полк.

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Белорусский полк

Белорусы по инициативе украинских офицеров и при полной поддержке ВСУ создают полк "Пагоня". Полк будет сражаться за украинцев в составе интернационального легиона.

Рекрутинговый центр полка Пагоня расположен в Варшаве.

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Автор: Ярослав Сиваківський