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      Состоялась ли коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ: комментарий заместителя Арахамии

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      "Оппозиционная платформа – За жизнь" голосовала в унисон со "Слугой народа" за отставку правительства и генерального прокурора. Виктор Медведчук и Вадим Рабинович были одними из тех, кто подписывал представление на снятие Рябошапки.

      В эксклюзивном интервью 24 каналу заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук пояснила, что не считает "своими" ни Виктора Медведчука, ни других представителей коалиции.

      Интересно Зеленский говорил с новым главой Минздава о его работе в правительстве Азарова: что об этом известно

      Она заявила, что в ОПЗЖ чаще всего голосуют против инициатив "Слуги народа", но вместе с другими оппозиционными фракциями: "Голосом", "Батькивщиной" и "Европейской солидарностью". Однако их не обвиняют в объединенной оппозиции.

      Если посмотреть, то гораздо больше таких голосований, когда они голосуют совместно с другими фракциями. Я не вижу здесь каких-то оснований,
      – пояснила Евгения Кравчук.

      Народный депутат добавила, почему провели внеочередное заседание. "Мы находимся в рассмотрении земельного закона, где именно ОПЗЖ уже третью неделю не сходят с экранов, не выключают микрофоны и рассказывают о рынке земли", – пояснила Кравчук.

      Что известно о сборе подписей, который инициировал Бужанский?Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский собирал подписи для регистрации постановления об объявлении недоверия Рябошапке. Заявление зарегистрировали на рассмотрение в Верховной Раде тогда, когда оно набрало необходимое количество подписей.

      Известно, что для регистрации постановления необходимо было собрать 150 подписей. Однако желающих оказалось около 200. Свои подписи под документом ставили нардепы от "Слуги народа", ОПЗЖ и других фракций.

      Смотрите полное интервью Евгении Кравчук:

       

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      Автор: Елена Трибушная, Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь
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