Чи відбулася коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ: коментар заступниці Арахамії

"Опозиційна платформа – За життя" голосувала в унісон зі "Слугою народу" за відставку уряду і генерального прокурора. Віктор Медведчук та Вадим Рабінович були одними з тих, хто підписував подання на зняття Рябошапки.

В ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила, що не вважає "своїми" ні Віктора Медведчука, ні інших представників у коаліції.

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Вона заявила, що в ОПЗЖ найчастіше голосують проти ініціатив "Слуги народу", але разом з іншими опозиційними фракціями: "Голосом", "Батьківщиною" та "Європейською солідарністю". Проте їх не звинувачують в об'єднаній опозиції.

Якщо подивитися, то набагато більше таких голосувань, коли вони голосують спільно з іншими фракціями. Я не бачу тут якихось підстав,

– пояснила Євгенія Кравчук.

Народна депутатка додала, чому провели позачергове засідання. "Ми перебуваємо в розгляді земельного закону, де саме ОПЗЖ уже третій тиждень не сходять з екранів, не вимикають мікрофони і розказують про ринок землі", – пояснила Кравчук.

Що відомо про збір підписів, який ініціював Бужанський?Депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський збирав підписи для реєстрації постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці. Заяву зареєстрували на розгляд у Верховній Раді тоді, коли вона набрала необхідну кількість підписів.



Відомо, що для реєстрації постанови необхідно було зібрати 150 підписів. Однак охочих виявилось близько 200. Свої підписи під документом ставили нардепи від "Слуги народу", ОПЗЖ та інших фракцій.

Дивіться повне інтерв'ю Євгенії Кравчук: