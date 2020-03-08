Зеленський говорив з новим головою МОЗ про його роботу в уряді Азарова: що про це відомо
Новий голова МОЗ Ілля Ємець був міністром здоров'я в уряді Азарова протягом пів року. Заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що про цей "досвід" з ним особисто спілкувався Президент України Володимир Зеленський.
За її словами, президент запитував Ємця, чому він так швидко пішов з посади в 2011 році. Про це Кравчук розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".
Першу частину інтерв'ю з Євгенією Кравчук читайте тут Про новий склад Кабміну і скандальну заяву Шмигаля щодо Криму: інтерв'ю з заступницею Арахамії
На її думку, те, що Ємець працював лише пів року – слугує для нього виправданням і свідчить про те, що він не зміг бути серед корупційних схем.
Є різниця. Бо людина попрацювала пів року і зрозуміла, що там ніяких реформ і ніяких змін зробити не може. Це ж була така розмова з президентом. Він запитував його, як так і чому. Ємець не зміг працювати в тому уряді, в корупційних схемах,
– зазначила Кравчук.
Що відомо про Іллю Ємця та роботу в уряді Азарова Попередній уряд Гончарука називали урядом нових облич. Однак зараз, як мінімум, троє з новопризначених в Кабмін мають досвід роботи в урядах Азарова-Януковича. Один з них – це Ілля Ємець. Він вже очолював МОЗ, якраз в уряді Азарова. На посаді він був недовго: з грудня 2010 по травень 2011 року. Оскільки Ємець обіймав посаду міністра менше ніж рік, він не підпадає під дію закону про люстрацію.
Дивіться відео повного інтерв'ю з Євгенією Кравчук:
Другу частину інтерв'ю з Кравчук читайте тут: Про перемовини з МВФ та скандальну групу Коломойського
Вибір редакції
-
Головні новини 8 березня: Марші за права жінок, окупанти запустили електричку з Кримусьогодні , 22:30
-
Бойовики влучили ракетою у вантажівку з українськими військовими: є загиблий і пораненісьогодні , 20:41
-
Найсмішніші меми тижня: істерія щодо коронавірусу в Чернівцях, "вічний" Аваков і 8 березнясьогодні , 20:00