23:10
8 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ

      Зеленський говорив з новим головою МОЗ про його роботу в уряді Азарова: що про це відомо

      -
      Зеленський говорив з Ємцем / Колаж 24 каналу

      Новий голова МОЗ Ілля Ємець був міністром здоров'я в уряді Азарова протягом пів року. Заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що про цей "досвід" з ним особисто спілкувався Президент України Володимир Зеленський.

      За її словами, президент запитував Ємця, чому він так швидко пішов з посади в 2011 році. Про це Кравчук розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

      Першу частину інтерв'ю з Євгенією Кравчук читайте тут Про новий склад Кабміну і скандальну заяву Шмигаля щодо Криму: інтерв'ю з заступницею Арахамії

      На її думку, те, що Ємець працював лише пів року – слугує для нього виправданням і свідчить про те, що він не зміг бути серед корупційних схем.

      Є різниця. Бо людина попрацювала пів року і зрозуміла, що там ніяких реформ і ніяких змін зробити не може. Це ж була така розмова з президентом. Він запитував його, як так і чому. Ємець не зміг працювати в тому уряді, в корупційних схемах,
      – зазначила Кравчук.

      Що відомо про Іллю Ємця та роботу в уряді Азарова Попередній уряд Гончарука називали урядом нових облич. Однак зараз, як мінімум, троє з новопризначених в Кабмін мають досвід роботи в урядах Азарова-Януковича. Один з них – це Ілля Ємець. Він вже очолював МОЗ, якраз в уряді Азарова. На посаді він був недовго: з грудня 2010 по травень 2011 року. Оскільки Ємець обіймав посаду міністра менше ніж рік, він не підпадає під дію закону про люстрацію.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Євгенією Кравчук:

      Другу частину інтерв'ю з Кравчук читайте тут: Про перемовини з МВФ та скандальну групу Коломойського

      Туреччина "показала зуби" Росії: важливі висновки для України
      сьогодні
      Автор: Олена Трибушна, Дмитро Гнап
      Теги: Микола Азаров Міністерство охорони здоров’я Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Ілля Ємець Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:30 Головні новини 8 березня: Марші за права жінок, окупанти запустили електричку з Криму
      Ірина Вихрущ
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: істерія щодо коронавірусу в Чернівцях, "вічний" Аваков і 8 березня
      Северин Трач
      сьогодні , 19:30 Коронавірус в Україні – чого чекати, реакція на нові правила перетину кордону з РФ – відео тижня
      Катерина Козачинська
      сьогодні , 19:00 Сорос меценат чи демон?
      Олекса Коба
      сьогодні , 18:00 Туреччина "показала зуби" Росії: важливі висновки для України
      Віталій Дейнега
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук