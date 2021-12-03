Состоялся фактический аншлюс Беларуси Россией, – Резников рассказал о рисках

Алексей Резников заявил, что сейчас мировое сообщество может наблюдать за фактическим аншлюсом Беларуси Россией. По словам нового главы Минобороны, Украина понимает все риски.

Об этом Министр обороны Украины сказал во время выступления в Верховной Раде 3 декабря.

Важно Возле границ Украины свыше 93 тысяч российских военных, – Резников

Как пояснил Резников, после де-факто аншлюса Беларуси Россией у Украины появилось дополнительно более тысячи километров границы, которые нужно защищать, особенно – в зимний период.

Мы понимаем эти риски и уже готовимся. Под координацией СНБО уже был разработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур на случай возможной атаки нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Армия будет готова выполнить свою работу, если уровень угрозы будет расти,

– подчеркнул министр обороны.

Что такое аншлюс Этот термин означает поглощение или захват одной страны другой. В этом контексте можно провести параллель с событиями марта 1938 года. Тогда состоялось включение Австрии в Германию.

Также глава Минобороны отметил, что Украина ведет консультации с международными партнерами. И они уже принесли результат: Совет ЕС принял решение об усилении практического сотрудничества с Украиной в рамках Украинского фонда обеспечения мира.

"ЕС выделит 31 миллион евро для наших госпиталей, а также для усиления наших инженерных, кибер и логистических способностей. Это прецендент. Такое решение в указанном формате приняли впервые", – подытожил Резников.

Какая сейчас ситуация на границе Украины

Цитируя данные разведки, Резников отметил, что наиболее вероятное временя достижения готовности России к эскалации придется на конец января.

Наша разведка анализирует все сценарии, включая худшие, она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует,

– объяснил Резников.

В то же время министр подчеркнул, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и задача Украины – не допустить этого.

Заметим, что Россия в это время обвиняет Украину в эскалации конфликта. На днях спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины "наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику и личный состав". Она считает, что вблизи оккупированных территорий уже около 125 тысяч украинских военных.