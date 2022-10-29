Возвращаются защитники "Азовстали" и захваченные в Чернобыле: состоялся новый обмен пленными

Украина провела очередной обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 52 наших людей – офицеров, медиков, сержантов и солдат.

Украина и Россия 29 октября обменялись пленными. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона вернула домой 52 защитника, оборонявших Мариуполь.

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Домой вернулись защитники Мариуполя

Среди освобожденных 12 нацгвардейцев, включая двух "азовцев", 18 моряков, 8 пограничников, 9 бойцов Теробороны, трое воинов ВСУ и двое гражданских.

Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали" и молодого военного хирурга 65-й военного мобильного госпиталя. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный,

– отметил глава ОП.

Украинские военные возвращаются из российского плена: видео

Также домой вернули военных, взятых в плен в Чернобыльской зоне.



Украинские защитники вернулись из российского плена / Фото из телеграма Дмитрия Лубинца

Самому младшему освобожденному недавно исполнилось 19 лет, самому старшему – 56 лет. Часть освобожденных украинцев имеют боевые ранения или хронические болезни.

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина вернет всех своих защитников. Далее освобождённых ждет медицинская помощь и реабилитация, долгожданное возвращение домой и общение с родными и друзьями.



Домой вернулись защитники Мариуполя / Фото из телеграма Дмитрия Лубинца​

Главарь псевдореспублики Денис Пушилин заявил, что российская сторона получила 50 своих боевиков. Он отметил, что из российского плена возвращают преимущественно бойцов ВСУ. По его информации, россияне вернули 50 своих солдат, в том числе семь человек из "ДНР" и двоих из "ЛНР".

Сколько украинских пленных вернулось домой с начала полномасштабного вторжения

26 октября удалось вернуть 10 наших защитников. Среди освобожденных один офицер и 9 рядовых и сержантов. Кроме того, удалось вернуть тело американского добровольца.

Украина заботится о каждом своем защитнике и делает все возможное для того, чтобы наши военнопленные как можно быстрее оказались дома. Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что переговоры ведутся "тихо", чтобы не навредить пленным.

По состоянию на 27 октября уже совершено 28 обменов и освобождено 978 человек. Среди них 99 гражданских.

Маляр подчеркнула, что обнародование в социальных сетях персональных данных военнопленных и пропавших без вести может навредить их безопасности и усложнить процесс переговоров относительно обмена.

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