Состоялся очередной обмен пленными: Украина возвращает домой 19 человек, из которых 10 военных
Очередной обмен пленными произошел 21 апреля. Домой возвращают 19 человек, из которых 10 военных и 9 гражданских. Среди них есть раненые.
Об этом сообщила вице-премьер -министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что из 10 военных двое – офицеры.
Ранее Мы готовы к любому формату обмена наших людей в Мариуполе на русском – Зеленский
Среди освобожденных есть раненые
На этот раз среди освобожденных раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.
– подчеркнула Верещук.
Вицепремьер поблагодарила президента Зеленского за вовлеченность в процесс.
Предыдущий обмен пленниками состоялся два дня назад
Отметим, что пятый обмен пленными состоялся 19 апреля. Домой удалось вернуть 76 человек. 60 из них – военные, остальные – гражданские. Еще один обмен был проведен 14 апреля, тогда Украина вернула 30 своих граждан.
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