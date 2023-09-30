Состоялся первый Форум оборонных индустрий, очень успешный, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 30 сентября записал традиционное вечернее обращение к украинцам. В нем он рассказал о первом Форуме оборонных индустрий, который состоялся в этот день в Киеве.

По словам президента, эта встреча была очень успешной. Он также подчеркнул, что результаты форума значительно усилят оборонную индустрию нашего государства.

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Зеленский рассказал о Форуме оборонных индустрий

Украинский глава отметил, что Украина создала новый формат с оборонными компаниями – Альянс оборонных индустрий. По словам президента, по состоянию на этот вечер объединение уже включает 38 компаний-участниц.

Они представляют 19 стран мира. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Швеция, Дания, Нидерланды, Канада, Болгария, Австралия, Бельгия, наши балтийские друзья – Литва, Латвия и Эстония, а также Чехия, Северная Македония, Словакия, Испания, Хорватия и Финляндия,

– сказал Зеленский.

Он также сказал, что этот формат показал глобальный интерес к возможности работать в Украине и с ней в производстве оружия. А также всего, что необходимо для реальной защиты любой свободной нации.

Президент также отметил, что наши производители также в этот день подписали на форуме 20 документов с компаниями-партнерами. По его словам, каждый такой документ становится затем новым производством или усилением существующего сотрудничества.



"Это договоренности о совместном производстве, это обмен технологиями, это снабжение компонентов. Производство порохов, производство боеприпасов. Это подготовка персонала для нашей "оборонки". Отдельно и очень внимательно развиваем украинское производство дронов, наземных и морских автономных систем", – подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что в Форуме оборонных индустрий приняли участие более 250 компаний, и среди них десятки украинских компаний. Кроме того, наше государство работает над тем, чтобы в Украине производить нужные нам системы ПВО.



Зеленский заверил, что наше государство станет одним из ключевых мировых изготовителей оружия и оборонных систем. Он отметил, что это уже не просто амбиция или перспектива, а потенциал, который начал реализовываться. Поэтому поблагодарил всех, чья работа дает именно такие результаты для Украины.

В то же время он подчеркнул, что сейчас Украина является реципиентом и получателем помощи в области безопасности. Но, по его мнению, наше государство может стать и обязательно станет донором глобальной безопасности благодаря нашей оборонной промышленности, силе, стойкости и несокрушимости нашего народа.

Обращение Зеленского за 30 сентября: смотрите видео

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Зеленский подчеркнул, что 1 октября будет очень важный день для Украины и всех наших людей. В частности, в этот день будут по-новому отмечать День защитников и защитниц Украины.

Миллионов, которые не только сохранили Украине достойное место в истории человечества, но и делают так, что наш народ и наше государство не теряют свою историю, сражаются за свою жизнь и свободу и вдохновляют борьбой весь свободный мир,

– заметил президент.

Он также подчеркнул, что в этот день наше государство особенно поблагодарит всех наших защитников и защитниц. К тому же наш народ особо почтит память тех, кто отдал свою жизнь ради Украины.

"Впервые этот день – Покрова – будет 1 октября. И сделаем для этого дня нашу новую традицию. Девять утра. Где бы вы ни были – на центральной улице вашего города или просто дома, – давайте на минуту остановимся и почтим молчанием память наших павших защитников и защитниц и подумаем о тех, кто сейчас в бою, на боевых задачах, на постах. Кто спасает жизнь. Кто защищает – во всех смыслах этого слова – наш народ и государство", – подчеркнул Зеленский.

В заключение он подчеркнул, что не было бы силы и воли Украины, если бы не все, кто встал на ее защиту. Он сказал, что этим людям мы благодарим и чтим. А также все вместе помним об их героическом подвиге.