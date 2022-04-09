Состоялся третий обмен пленными между Украиной и Россией

Удалось провести третий обмен пленными между Украиной и Россией. 9 апреля удалось освободить 26 наших граждан, среди них – и военные, и гражданские.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук. Обмен произошел по приказу президента Владимира Зеленского.

Верещук уточнила, что домой возвращаются 12 украинских военных, среди них женщина-офицер. Кроме этого, удалось освободить и 14 гражданских, в том числе – 9 женщин.

Первый полноценный обмен пленниками Украина и Россия провели еще 24 марта. Тогда удалось освободить 10 наших военных и 19 гражданских.

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