Состояние Фицо очень тяжелое, он ранен в живот и грудь, – словацкие СМИ
15 мая 2024, 16:32Читати новину українською
Источник:Plus JEDEN DEŇ
В Словакии днем 15 мая возле здания, где проводилось выездное заседание правительства, произошла стрельба, где был ранен словацкий премьер. По информации местных СМИ, сейчас Фицо находится в очень тяжелом состоянии.
Согласно имеющейся информации, которая сразу же начала распространяться сетью, премьер-министр Роберт Фицо получил 2 – 3 ранения, якобы в конечности, грудь и живот.
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В то же время официально состояние Фицо пока не комментировали. В МИД подтвердили лишь факт ранения и покушения на премьера.